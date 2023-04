Mint a cég közleményéből megtudtuk, az Építési és Közlekedési Minisztérium által felügyelt Magyar Közút Nonprofit Zrt. nemrég zárta le a 2022-23-as téli üzemeltetési időszakát, így megnyílt a lehetőség, hogy az útfelújítások legyenek újra a középpontban. A márciusban induló, illetve folytatódó felújítások közül a leghosszabb szakaszon, 16 kilométeren a Csongrád-Csanád vármegyei 4405-ös Derekegyház-Nagymágocs-Székkutas összekötő út újul meg, valamint a Békés és Csongrád-Csanád vármegyét is érintő 4406-os Orosháza-Szentes összekötő út 13,2 kilométeren. Mindkét szakasz felújítása a hazai finanszírozású Kiemelt Társadalmi Igények Program keretében valósulhat meg, a 4405-ös út több mint 12 milliárd forint, míg a 4406-os út több mint 9 milliárd forint értékben.

A folyamatban lévő útfelújítási projektek mellett a Magyar Közút az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából további útfelújítási projektek és programok előkészítésén is dolgozik, hogy ha újabb források nyílnak meg, akkor a lehető leghamarabb indulhassanak el újabb, teljes körű felújítási munkák az állami közúthálózaton.

Az útfelújítások mellett a Magyar Közút a mérnökségein keresztül folyamatosan, előre meghatározott sorrend alapján végzi országszerte a kezelésébe tartozó szakaszokon a kátyúzási munkákat is, immár tartósabb melegaszfaltos technológiával.

Kiemelték, ajánlott még indulás előtt tájékozódni a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.