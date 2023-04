Mint kérdésünkre kiemelte, a társaság az országos közúthálózat több pontján is kihelyezett, telepített az elmúlt években forgalomfigyelő kamerákat.

– Ezen kamerák segítségével a diszpécserszolgálataik, szakembereik nyomon tudják követni egyes szakaszokon a forgalom lefolyását – tette hozzá. –

Ezeket az egységeket általában olyan helyszínekre telepítik, ahol fontos úthálózati szerepe van egy-egy útszakasznak. Békés vármegyében Békéscsabán, Battonyán, Békésszentandráson, Szarvason, Köröstarcsán és Orosházán van egy-egy forgalomfigyelő kamerahelyszínünk, helyszínenként egy-négy kamerával, amelyek általában belterületi, forgalmasabb főúti szakaszoknál találhatóak.

Tapasztalatuk az, hogy a sofőrök kiemelt időszakokban, szélsőségesebb időjárási helyzetekben vagy rendkívüli esetekben vagy helyi rendezvények kapcsán keresik fel az utinform.hu oldal ezen szolgáltatását.

Természetesen folyamatosan monitorozzuk, hogy a meglévő kamerahálózatot hogyan lehetne tovább bővíteni, ezeket a fejlesztéseket pedig ütemezetten, a rendelkezésünkre álló források figyelembevételével összhangban valósítjuk meg

– hangsúlyozta.

A Magyar Közút arról is tájékoztatta hírportálunkat, hogy mostantól a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán mostantól a magyarországi és szlovén webkamerák mellett már az osztrák webkamerák aktuális forgalmi helyzetet mutató képei is elérhetők. További újítás, hogy a hazai balesetek és korlátozások adatlapján ezentúl az érintett út üzemeltetőjéről is információt kap az érdeklődő.