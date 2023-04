Baltazár gazdája Kerekes László békéssámsoni polgárőr, aki vállalta a kutya tartását, képzését. Sokat foglalkozik a kuvasszal, arra törekszik, hogy ne csak szép legyen, hanem okos is.

– Baltazár idén február 2-án volt egyéves, április 16-án viszem majd Cserkeszőlőre szintfelmérésre. Ha minden jól, megy, augusztusban vizsgázik le, aztán szolgálatba léphet – hangsúlyozta Kerekes László. – Több órát foglalkozom vele naponta, tanulékony, az alapfeladatok – ül, fekszik, helyben marad, bejön, kimegy, és még sorolhatnám – mellett már a „csibészelés is jól megy neki. Ez azt jelenti, hogy a vezényszóra teli szájjal fogja meg a csibész karját. Természetesen az ebben segédkező ember olyan védőruhában van, hogy semmilyen baja nem eshet. Másrészt szájkosárral járőrözik majd a kutya, és a csibészelésnél a testével üti meg és dönti le azt, akire parancsot kap.

Kerekes László sokat foglalkozik Baltazárral

Kerekes László kitért arra, Baltazárnak nagyon jó az idegrendszere, barátkozó, nem fél az emberektől, nem veszélyes a gyerekekre. Éppen ezért gazdája minden alkalmat megragad, hogy magával vigye helyi rendezvényekre, sőt, a közeljövőben egy békéscsabai kiállításon is bemutatja. A kuvasz gazdája arra is odafigyel, hogy eleget játsszon, sétáljon Baltazárral. A kuvasznak fontos a futás is, hogy az izmai megfelelően fejlődjenek, alakuljanak. A vizsga után a jószágot olyan szolgálatra viszik majd, ahol magasabb fokozatú biztonságra van szükség, és alkalmas lesz személykeresésre, rendezvények biztosítására is.

– A kuvaszokat ismertté kell tenni, mert azt szeretnénk, hogy minél többen magyar kutyafajtát válasszanak, amikor házi kedvencet keresnek – hangsúlyozta V. Németh Zsolt, magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos az Országos Polgárőr Szövetség részére minap felajánlott három kuvaszkölyök átadásakor Dunakeszin.

V. Németh Zsolt kiemelte, hogy az Agrárminisztérium kétmillió forinttal járult hozzá a kutyák megvásárláshoz és kiképzéséhez.

– A tárca több ponton is kapcsolódik ehhez az ágazathoz. Mint tenyésztési hatóság, jóváhagyja a tenyésztési programokat, emellett a Génmegőrzési Stratégia végrehajtásáért is felelős. A harmadik kapcsolódás pedig a hungarikumok ügye – ecsetelte a miniszterelnöki biztos. – Amikor magyar nemzeti értékekről beszélünk, akkor nemcsak az érinthetetlen, üvegbúra alatt őrzött tárgyakra, „vasárnapi” elemekre gondolunk, hanem a magyar életmód védelmére is. Azt szeretnénk, hogy az értékekhez való ragaszkodás az életünk részévé váljon. Mind ételek tekintetében, mind viseletben vagy jelen esetben, a magyar kutyafajtákban.