Battonya 50 perce

Bagolyfiókái számára egy panellakás virágládáját választott a különc mama

Újra itt van! – jelentette be közösségi oldalán az a battonyai asszony, akinek panellakása virágtartójába befészekelte magát egy bagolymama. Országos hírű lett ezzel ő is, a madár és a román határmenti városka is. Így van ez már évek óta, hiszen a madár évről évre visszatér – tették hozzá a battonyaiak.

Cs. I. Cs. I.

Sok éve visszatér speciális költőhelyére Forrás: Facebook

Nem nevezhetjük turisztikai attrakciónak, látványosságnak, mert ahhoz magasan van az a battonyai ablakpárkány, amit kiválasztott magának az éjszakai aktivitásáról elhíresült madár, a fülesbagoly. Már három tojása is van, úgy tűnik, 3 fiókával lepi meg az ott élő családot idén. A helyiek információi szerint sok éve visszatér e speciális költőhelyére, a zárószintre, a lakás virágládájába a tollas különc.

