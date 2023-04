Nyugaton lebontanák a liberálisok a keresztény értékeket

Szólt arról, hogy a kereszténység egy másik fronton is támadás alatt áll, hiszen – folytatta a gondolatot – tőlünk nyugatra a liberális eszmék követői a keresztény értékeket akarják lebontani.

– Meg akarják tagadni a keresztény emberektől a vallásuk szabad gyakorlását, megpróbálják aláásni a keresztény értékeket, a család és az élet védelmét, a nemzeti közösségeket – sorolta. – Akik bibliai értékeket vallanak, megpróbálják kicenzúrázni, különböző szankciók alá vetni.

Nyomatékosította, hogy ennek a szellemi keresztényellenességnek a magyar kormány ellenáll, és ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizzük hagyományainkat, kultúránkat; ragaszkodik, hogy megvédjük családjainkat, nemzeti közösségünket és szuverenitásunkat. Különösen reményt keltőnek nevezte, hogy a magyar vidéket is megérintik ezek a kérdések, a magyar emberek tájékozottak, segíteni akarnak, a legtöbb módon nyilvánítják ki szolidaritásukat, valamint elkötelezettek a magyar keresztény kultúra, identitásunk és hagyományaink megőrzése irányában.

Szolidaritási látogatáson Kárpátalján

Azbej Tristan a közelmúltban szolidaritási látogatáson járt Kárpátalján, amelynek tapasztalataival kapcsolatos kérdésünkre elmondta, a háború kitörése óta eltelt több mint egy évben Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította, és bonyolította, illetve bonyolítja le az ukrajnai háború áldozatainak megsegítése érdekében. Mint hozzátette, látogatásának célja az volt, hogy felmérje az ottani helyzetet, illetve a hazánk által támogatott programokat.

Kifejtette, azt tapasztalta, hogy miközben a Kárpátaljára érkezett több százezer belső menekült helyzete kezd rendeződni, családok sokasága él úgy, hogy elvesztették keresőképes tagjukat, vagy mert elmenekült, vagy mert besorozták a hadseregbe. Sokan közülük el is estek a harcokban, így saját maguk ellátásra nem képes idős, valamint beteg emberek maradtak egyedül. A karitatív célok éppen ezért a megsegítésükre is irányulnak majd a jövőben, illetve hazánk egyebek mellett egy iskola újjáépítését is vállalta.