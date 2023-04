A város nagy álma volt a Wenckheim turista- és kerékpárút kiépítése. A Modern Városok Program, a kormány támogatása teremtette meg a lehetőségét, hogy egy olyan, alapvetően turisztikai célú projektet valósítsanak meg, amellyel összekötik a Wenckheim család örökségének részét képező kastélyokat, mint a gyulait, a szabadkígyósit, a póstelekit és a gerlait, illetve lehetővé teszi a dobozi Wenckheim-kripta megközelítését is – ismertette.

Opauszki Zoltán hangsúlyozta: fontos cél volt, hogy egy olyan turisztikai szolgáltatást, attrakciót hozzanak létre, amely társulni tud más turisztikai jellegű fejlesztésekhez. Az, aki végigteker a Wenckheim turista- és kerékpárúton, keresztülhalad a Munkácsy Negyeden is – és például a Munkácsy Emlékháznál komplex pihenőhelyeket, biciklikölcsönzőt alakítottak ki –, valamint a CsabaParkot ugyancsak elérheti. Így összetértek a város elmúlt tíz évben formálódott turisztikai fejlesztései.

2010 után vett lendületet a kerékpárút-hálózat fejleszése

Kitért arra, hogy a kerékpárút-hálózat fejlesztése nem most kezdődött, 2010 után vett nagyobb lendületet a város ezen törekvése, és mostanra mintegy 80 kilométernyi szakasz jött létre. A bicikliutak között vannak olyanok, amelyek alapvetően a munkába és iskolába járást segítik, illetve akadnak, amelyek turisztikai célokat szolgálnak. A Wenckheim turista- és kerékpárút lényegében egy 20 kilométernyi hálózatot jelent: egy része úgy jött létre, hogy meglévő szakaszokat felújítottak, a másik része pedig vadonatúj, a mostani beruházás során épült szakaszt jelent.

Létezik a kerékpáros turizmus, illetve az a fajta, amikor a turisták az adott helyszínen biciklire is szállnak. Előbbi esetében saját kerékpárokat visznek magukkal, utóbbinál pedig helyben bérelnek, akár egy Tourinform-irodában, akár egy szolgáltatótól vagy a szálláshelytől – ecsetelte.

Békéscsaba felkerült a turisztikai térképre

A turisztikai egyesület elnöke elmondta: évről évre élénkül a város iránti érdeklődés, és abban, hogy Békéscsaba felkerült a turisztikai térképre, markáns szerepet játszik a Wenckheim turista- és kerékpárút. Olyan vonzó helyszíneket, lehetőségeket tud kínálni, amely felveszi a versenyt a balatoni vagy Tisza-tavi lehetőségekkel. Hangsúlyozta: turisztikai és kerékpáros szakmai körökből is olyan visszajelzéseket kapnak, miszerint komoly perspektíva van a térség kerékpáros turizmusában. Ezért folytatni kell a fejlesztéseket: azért, hogy kiszolgálhassák egyrészt a helyi vágyakat a közlekedés biztonságának javítása érdekében, másrészt a turisztikai igényeket.

Az év kerékpárútjára – tehát köztük a Wenckheim turista- és kerékpárútra is – az Aktív Magyarország Facebook oldalán lehet szavazni április 30-ig. Opauszki Zoltán szerint önmagában az is siker, hogy a békéscsabai fejlesztés ott van a 11 jelölt között. Titkos álom, hogy a Wenckheim jó helyezést is érhessen el, úgy véli, ez még nagyobb lökést adhat, még inkább fókuszba kerülhet az, amit a térségben Békéscsaba vezetésével idegenforgalmi szempontból megvalósítottak az elmúlt években.

Bringás vándortábort szerveznek

Opauszki Zoltán elmondta, hogy a Békéscsabai Turisztikai Egyesület a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) közreműködésével idén nyáron első alkalommal bringás vándortábort szervez. Kiemelte, hogy ez a Wenckheim turista- és kerékpárút nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

A résztvevő felső tagozatos és középiskolás diákok, valamint kísérőik a hét nap alatt 300 kilométert tekernek, és felfedezik a békési kastélyokat, ez adja a vándortábor igazi vonzerejét. A kirándulás Békéscsabáról indul és itt zárul, közben érintik Gyulát, a biharugrai halastavakat, Vésztő és Szeghalom, illetve Békés térségét – azaz a békési kastélyok mellett a békési tájat is megismerik a kirándulók.

Hangsúlyozta: amikor elindult a jelentkezés, fél óra alatt mind a 25 turnus betelt. Szerinte nincs ennél jobb visszaigazolás arra, hogy amit kínálnak, az érdekes és izgalmas.