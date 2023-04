Jancsik Ferenc elmesélte, édesapja rendőrtiszt volt, akkoriban pedig, amikor ő még gyermek volt, orvos, rendőr és tűzoltó ügyelet volt minden színházban. Hatéves lehetett, amikor elvitte őt édesapja a János Vitéz című előadásra az Erkel Színházba, ami olyan nagy hatással volt rá, hogy úgy érezte, színésznek kell lennie. A főiskolára azonban nem jelentkezett, egy rossz kamaszkori élmény eltántorította a versmondástól.

Egy akkori amatőr színházban kezdett el játszani, egy fesztiválon meg is nyerte a legjobb férfi alakítás díját.

Ezután egy barátja Kecskemétre készült segédszínésznek, Jancsik Ferenc pedíg elkísérte, hogy addig is a színpad közelében legyen. A meghallgatáson végül őt is a pódiumra hívták, a versmondás pedig olyan jól sikerült, hogy le is szerződtették 1972-ben.

1977-ben, egy magánéletbeli zűrt követően jött Békéscsabára. Nagy volt a kontraszt a két város között, úgy fogalmazott, azt hitte, maximum egy évig marad csak itt, de végül 44 év lett belőle.