Panorámafestményeit egy körteremben helyezné elé

– A panorámafestmények otthonának megálmodott egy körtermet is, ahol a látogatók egy helyen csodálhatnák meg majd mind a tíz alkotását. A tizedik, A jövő generációnak című ezután következik majd – ecsetelte a polgármester. – Novodomszki Pál lőkösházi származású építészmérnök már korábban elkészítette a művész számára felajánlásként egy közel ezer négyzetméter alapterületű körterem tervét. A község önkormányzata és képviselő-testülete számára kiemelten fontos, hogy támogassa a művészt élete nagy céljának megvalósításában.

Corvus-Kora Róbert

Fotó: Bencsik Ádám

Érdekesség, hogy a festményen többen is szerepelnek modellként, akik segítették is az alkotó munkáját. Azt, hogy a leghitelesebben mutassa be Attila korát, világát, környezetét, a viseleteket vagy akár a lovak mozdulatait. Novák Attila békéscsabai festőművész-tanár, hagyományőrző lovasíjász (Attila) és fia, Márk (Odoaker) ugyanúgy szerepel a monumentális festményen, mint Baji Miklós Zoltán, BMZ, békéscsabai festőművész (sámán), Medgyesi Pál régész, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettese (Földapa) és felesége, Klári (Földanya). Sok modellfotó készült tavaly a bugaci Kurultájon. Modellt álltak a festményhez Corvus-Kora Róbert fiai is.

Az ünnepségen Medgyesi Pálnak és BMZ-nek, vagyis Ja Bainak is jutott szerep, előbbi a hunok történetéről tartott előadást, Ja Bai pedig egy sámánszertartás keretében felavatta az alkotást, amit a művésszel egyeztetve tekinthetnek meg a továbbiakban az érdeklődők.