Botyánszki Pál László polgármester az ünnepélyes átadón úgy kezdte, a település és a környező vállalkozások szempontjából igen jelentős a beruházás. Ahogy fogalmazott, a kövesút felújítása már tíz évvel ezelőtt is napirendre került, azonban forrást akkor még nem sikerült hozzá biztosítani. A polgármester egyúttal megköszönte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő segítségét, akinek közbenjárásának köszönhetően kerülhetett ez a forrás Újkígyósra.

– Az a komfortfokozat, amelyet ez az útfelújítás nyújtani tud a helyieknek, jelentős, hiszen ezek az apróbb beruházások teszik élhetőbbé és vonzóbbá a településünket – fogalmazott.

Botyánszki Pál László ezután számadatokkal is ismertette a beruházást. Elhangzott, egyszeri, 81 millió 642 ezer forintnyi vissza nem térítendő, központi költségvetési támogatásban részesült önkormányzatuk. Újkígyós nyugati elkerülő útja a Kossuth Lajos utca végén, a külterület határén kezdődik. A 380 méter hosszú szakasz elkanyarodik északi irányba, ezzel húsz méterre csatlakozik a 4431-es számú országos közúthoz, így teljes hossza 1400 méter. A polgármester elmondta, az út az elmúlt évtizedekben rendkívül elhasználódott, balesetveszélyessé vált, ezért mihamarabb szükségessé vált a felújítás.

Botyánszki Pál László

Majd Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy az 5000 és 10 ezer fő fölötti lélekszámú települések sajátos helyzetben voltak, vannak Magyarországon.

– Először elindult a Modern Városok Program, ami a megyeszékhelyek, megyei jogú városok nagy fejlesztési programja volt. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos felelt ezért, aki mindig azt mondta – amit statisztikai adatokkal is alá tudunk támasztani – hogy Békéscsaba a program nagy nyertese volt. Többek között ennek a projektnek köszönhető az M44-es út megépülése is – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Herczeg Tamás arra is visszaemlékezett, valóban nagyon rossz állapotban volt az útszakasz korábban is. Ezt nem csak a helybeliek használják a mindennapokban, hanem a mezőgazdaságban dolgozó gazdák is. Emellett több, helybeliek számára is megélhetést biztosító vállalkozás található a településen, így az új útszakasz mindannyiuk számára komfortosabb, biztonságosabb közlekedést biztosít. Az országgyűlési képviselő előrevetítette, a József major és az Újkígyós, Szabadkígyós közötti út is felújításra vár, ennek előkészületei jól haladnak. Végül hozzátette, több tárgyalás zajlik jelenleg egy új körforgalom kialakítása kapcsán is, mely reményei szerint a közeljövőben el is készülhet.

Séllei Zoltán

Séllei Zoltán, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezetője szintén kiemelte, hogy az útfelújítás egy évtizedes, jogos igénye volt az itt élőknek. Mint mondta, a másfél kilométeres út egyrészt a közlekedésbiztonságot fogja szolgálni, az itt élők komfortját, mindemellett pedig gazdaságélénkítő hatása is lesz.

– Öröm látni Újkígyóson, hogy keresik a lehetőségeket, a városvezetés jó gazda gondosságával próbálja rendben tartani, fejleszteni a települést. Aki utat épít, mindig a fejlődést helyezi előtérbe, a jövőt építi – összegzett a főosztályvezető.