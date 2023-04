Az átadón Botyánszki Pál László, Újkígyós polgármestere, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és dr. Takács Árpád főispán képviseletében dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója vett részt.

Botyánszki Pál László köszöntőjében elmondta, a beruházás egy olyan iparterületen található, ahol 2022-ben átadott csarnoképületek helyezkednek el. Elhangzott, a tárgyi fejlesztés a csarnok épületét nem érinti, de az iparterülethez és a csarnokhoz kapcsolódó egyéb infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz.

– Az önkormányzat a 2022-ben megvalósult és átadott csarnoképületek fejlesztéséhez további 75 millió 752 ezer 708 forint kiegészítő támogatást kapott. Ezt az összeget a fejlesztésből eddig kimaradt, de szükséges építmények felújítására és kialakítására költöttük – ismertette.

A beruházás részeként felújították és hőszigetelték a portaépületet, kaput építettek a nyugati oldalon csatlakozó új úthoz, kiépítették a térvilágítást, felújították a mázsaház homlokzatát, megjavították a digitális hídmérleget, vagyonvédelmi kamerarendszert építettek ki, továbbá felújították a volt irodaépületet, amit szociális célú épületté alakítottak át.

Ahogy a városvezető fogalmazott, a beruházásnak köszönhetően komfortosabbá és még népszerűbbé válik az ipari park a jelenlegi és majdani bérlők számára: – Az idevezető, jelenlegi földútra beadtunk egy pályázatot, reményeink szerint pozitív elbírálásban részesül, melynek eredményeként a terület a város érintése nélkül is megközelíthetővé válik majd – tette hozzá a polgármester. Hangsúlyozta, a TOP Plusz-források megérkezése után pedig egy újabb, 400 négyzetméteres csarnokot is szeretnének építeni a területen.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, az iparterület átadása egy összetett fejlesztési folyamat egyik pontja. Mint mondta, a fejlesztés eleje az a körülbelül félmilliárd forint értékű beruházás volt, ami a csarnoképítéssel zárult a tavalyi évben.

– Bizakodóak lehetünk, hiszen van egy olyan fejlesztési terve a városnak, amely nagy valószínűséggel pozitív elbírálásban részesül. Ezenfelül, ahogy elhangzott, további beruházásokat remél az önkormányzat – fogalmazott a képviselő. Hozzátette, a piaci szereplők, az önkormányzat és a kormányzat együttműködésének eredménye az, hogy a helyi vállalkozók, illetve az ide települni szándékozó cégek megtalálhatják a számításaikat.

– Az a forrásmennyiség, amit a kormányzat támogatásképpen vagy hitelformájában próbál nyújtani a magyarországi vállalkozásoknak, számításaink szerint megközelíti a GDP négy százalékát. Kiemelendő a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, ami körülbelül 700 milliárd forintos forrást próbál hitelként adni a vállalkozásoknak – ismertette az országgyűlési képviselő. Herczeg Tamás hozzátette, természetesen fontos az ipari park megközelíthetősége is, amiben szintén nagy szerepe van a kormánynak, a TOP-os fejlesztéseknek.