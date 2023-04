No, de még vissza Kozsóra! Az Ámokfutók vezéregyéniségével az egyeztetések során szó esett a helyszínről, arról, hogy egy kicsit autentikusabb környezetben lép fel, mint szokott. Ennek ellenére láthatóan meglepődött, amikor belépett, de hamar feloldódott, a lelkes közönség pedig azonnal mosolyt csalt az arcára.

Az énekes a fellépés előtt kiemelte, teljes mértékben a rajongókért van, értük él. Mindez látszott is koncertjén, hiszen több számot a tánctéren énekelt a közönséggel együtt.

Oláh Peti, ahogy Dj-ként a nevét használja, elmondta, a retro partyk sikere annak köszönhető, hogy a repertoár nagyon széles és sokszínű a ’70-es évektől napjainkig.

A diszkó-, a rock and roll és a rockzenétől a szórakoztató, mulatós slágerekig minden stílust megszólaltatnak egy-egy alkalmon Dj Schwalbe-vel. A név Kasnyik Marcit takarja, és megvan ennek is az előzménye. Nagyszüleitől testvérével, Sárával egy régi Simson Schwalbe motort kaptak, egyik rokona pedig ez alapján ráragasztotta Marcira ezt a nevet, amit büszkén visel Dj-ként azóta is.

– Az első évben is színes programokkal szólítottunk meg minden korosztályt, nemcsak kondorosiakat, hiszen a környékbeli településekről is jöttek szórakozni vágyók – hangsúlyozta a tájékoztatón Oláh Peti és Kasnyik Marci. – Most több olyan újítással rukkoltunk elő, melyek még egyedibbé tehetnek bennünket. Ilyen az idén megjelent applikáció is, ami egyedülálló fejlesztésünk. Az idény eleji jó hangulatot igyekszünk tovább fokozni. A teljesség igénye nélkül, érkezik a Lovardába a Desperado együttes, Ferenczi György és a Racka Jam, Kiss Kevin, Ciggi, a Hősök, a Groovehouse, a 3+2, Dj Leslie, sőt, novemberben nemzetközi galambkiállításnak is helyet biztosítunk.

Érdeklődésünkre Oláh Peti, aki már több mint tíz éve házigazdája a retro partyknak Kondoroson, elmondta, tudomása szerint most szombaton házasság nem köttetett a bulin. Ezzel utalt arra, hogy korábban több ilyenre volt példa.