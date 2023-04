Békés vármegye 21 perce

A véradások szervezésében, a rászorulók segítésében is jelesre vizsgázott a Vöröskereszt

Nehéz kihívások elé állította a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetét tavaly a Covid-járvány után kialakult időszak. Az orosz-ukrán háború is többletfeladatot jelentett számukra, hiszen a Békésbe érkező menekültek ellátásról gondoskodniuk kellett. Legfontosabb tevékenységük továbbra is a véradásszervezés volt. Ezekről is szó esett hétfőn Békéscsabán, a Vöröskereszt Békés vármegyei közgyűlésén.

A Vöröskereszt Békés vármegyei közgyűlésén Kiss Rozália gazdasági igazgató (balra), Tóth Zoltánné igazgató, Fekécs Levente és Barta István Zoltán alelnökök Fotós: Bencsik Ádám

Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének igazgatója a közgyűlésen kiemelte, a véradásoknál vállalt donorszámunk 2022-re 20 600 volt. A Békésben megszervezett 921 véradáson 18 478-an nyújtották karjukat, közülük 1524-en először. A tervüket így 90 százalékra teljesítették, ami a koronavírus-járványt figyelembe véve elismerésre méltó eredmény. – Az iskolákba és a munkahelyekre csak az év második felében engedték be önkénteseinket, a településeken a művelődési házak helyett – a magas energiaárak miatt – más helyszíneken bonyolítottuk le a kiszállásos véradásokat, melyekből 61-gyel többet szerveztünk, mint 2021-ben – hangsúlyozta az igazgató. – A véradóállomásokon – Békéscsabán, Gyulán és Orosházán – is megtartottuk a véradásokat. A legnagyobb rendezvényünk a kétnapos véradás volt a békési Madzagfalvi napokon, ahol 425-en adtak vért. A Békés Vármegyei Kormányhivatallal kötött együttműködésünk alapján a véradásokat egészségügyi szűrésekkel kötöttük össze az önzetlenül karjukat nyújtók számára. Tóth Zoltánné kitért arra, az Ukrajnából, ezen belül Kárpátaljáról menekültek megsegítése miatt is az átlagosnál jóval több adomány és támogatás érkezett Békésben a Vöröskereszthez, így a hozzájuk fordulókat egész évben támogathatták. Lőkösházán a zsúfolt vonatokon, is ellátták az ukrán menekülteket. Kellett is az adomány, hiszen a túlnyomó többség éhesen, szomjasan, kimerülten érkezett. Nagyon hálásak voltak, többször is kicsordult a könnyük, annyira örültek a segítségnek. A Békés vármegyei rászorulók segélyezését támogatták a családsegítő szolgálatok, a szociális és egyéb önkormányzati intézmények, valamint magánemberek, vállalkozók is – ecsetelte az igazgató. – Havi rendszerességgel ruhákat osztottunk a vidéki irodáinkban, ami többször élelmiszerrel és egyéb természetbeni adományokkal párosult. Novemberben a vármegye mind a 11 Penny áruházában megjelentek önkénteseink, 2545 kg tartós élelmiszert, valamint 149 kg édességet gyűjtöttünk (országosan a harmadik legtöbbet), amit karácsony előtt kiosztottunk. Egész évben 30 482 kg ruhát adtunk át a rászoruló családoknak. Májustól három Lidl-üzletből, heti ötször élelmiszermentést végeztünk. Gyümölcsöket, zöldségféléket, péksüteményeket hoztunk el, amit önkénteseink segítségével osztottunk ki a rászoruló lakosságnak, valamint véradóinknak. A megnövekedett többletfeladatok ellátásához az országos igazgatóságtól egy kilencszemélyes VW Transportert, négy laptopot, két tabletet, és egy hidraulikus, anyagmozgató emelőt kaptunk. Tóth Zoltánné beszélt arról, tavaly 107 alapszervezettel és 7463 taggal rendelkeztek Békésben. A munkát 657 felnőtt és ifjúsági önkéntes segítette. Szervezetüknél a diákok letölthetik a közösségi szolgálatukat, mely nélkülözhetetlen az érettségi letételéhez, 59-en éltek ezzel a lehetőséggel. Lányból nővé programjuk is sikeres volt Tóth Zoltánné szólt arról, a „Humanitárius település” kitüntető cím viselésével (a településtábla alatt) már Telekgerendás, Mezőkovácsháza, Nagyszénás és Kardos is büszkélkedhet. A múlt évben első alkalommal pályázott Gerendás a díjra, és megkapta a „Humanitárius település” feliratú oklevelet. – Októberben 11. alkalommal rendeztük meg Gyulán az Összefogás az egészségért, séta a mellrák ellen elnevezésű rendezvényt. Novemberben óvodákban fogkeféket és fogkrémeket osztottunk ezer kisgyermeknek – mondta Tóth Zoltánné. – Lányból nővé programunk keretében 25 iskolába juttattunk el egészségügyi betéteket, kozmetikai táskákat, kézfertőtlenítőket, törlőkendőket azoknak a leány tanulóknak, akiknek gondot okozott e termékek megvásárlása. Közúti elsősegélynyújtásból 2022-ben háromezren vizsgáztak sikeresen. Tizenkettedik alkalommal hirdettük meg Hősképző-programunkat, mellyel ezer embert értünk el. A katasztrófavédelemtől 50 füstérzékelőt kaptunk, ezeket idősekhez juttattuk el. A fényforrások szelektív gyűjtésére alkalmas edények továbbra is megtalálhatók minden irodánkban. Az igazgató kitért arra, Békésben hat bázisiskolájuk és négy bázisóvodájuk működik, ezek az intézmények szorosan kapcsolódnak a rendezvényeikhez, munkájukhoz.

