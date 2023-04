Miután Herczeg Tamás köszöntötte a jelenlévőket, arra kérte Huth Gergelyt, számoljon be eddigi munkásságáról, illetve idézze fel a PestiSrácok.hu megalapítását. A főszerkesztő elmondta, a PestiSrácok.hu immár egy 11 éves portál, amit anno egy garzonlakásban kezdtek el felépíteni. Ő maga egyébként már igen fiatalon, az egyetemi évei alatt elkezdett újságírással foglalkozni, és eddigi pályája során dolgozott a Napi Magyarországnál, a Magyar Nemzetnél, a Hír TV-nél, az Echo TV-nél, illetve a Magyar Hírlapnál is. A fentiek után jött a weboldal, amelynek két évig volt saját tévéje is.

A portál él és működik, ráadásul van egy tényszerű, közéleti YouTube csatornája, aminek rengeteg – napi szintre leosztva mintegy 100 ezer – nézője van, és amit három hete törölt le a Google, mindenféle indoklás nélkül. Huth Gergely itt hangsúlyozta, az őket érő korlátozások ellenére sem adják fel, és a korábbi Pesti TV fül alatt minden műsorukat tovább vetítik, és elérhetővé teszik nézőik számára. Ilyen többek között a Politikai Hobbista, amit hetente kétszer tűznek műsorra, hardcore verzióban.

Az est további részében beszélt Huth Gergely például arról is, hogy milyen sokszor perelik be őket, és úgy általában a jobboldali médiát, illetve újságírókat. Továbbá kiemelte, műsoraik között számos leleplező típusú is van. Ilyenek például Füssy Angéla és Jurák Kata riportjai, akik tevékenységükkel rendkívül sokat tettek a pedofilok leleplezéséért.