Adamcsik László, a szövetkezet elnöke hangsúlyozta, immáron a 25. eredményes évet zárták le. A nehézségek ellenére is sikerült minden olyan tételt eladniuk, ami a gazdáktól érkezett be hozzájuk. Tárolnak ugyanakkor még raktáraikban valamennyi terményt, de ezeket a tároló-létesítményeket is teljesen felszabadítják az aratásig.

– Továbbra is a termelők gazdasági érdekeit képviseljük. Nem a nagy profitra törekszünk, hanem a tagjaink, partnereink gazdálkodásának eredményesebbé tételére – emelte ki Adamcsik László. – Ennek megfelelően működünk már negyed évszázada.

Az elnök kitért arra, természetesen az energiaár-robbanás, az ukrán gabona behozatala, miként az egész ágazatnak, úgy nekik sem kedvezett. Ennek ellenére sikerült ismét eredményt produkálniuk. Eddig is arra törekedtek, hogy a kapacitásukat bővítsék, fejlesszenek a nyereségből. Legutóbb négy éve építettek egy négyezer tonna kapacitású magtárat.

Arnóczkiné Varga Krisztina jegyzőkönyvvezető, Adamcsik László elnök, Surin Péter Pálné főkönyvelő, Dragán Mária könyvvizsgáló, dr. Csicsely Ilona Anna jogi képviselő, Bozsár Tamás kereskedelmi és integrációs vezető.

A Csabai Raktárszövetkezet közgyűlése most is úgy döntött, hogy a tavalyi eredményt lekötött tartalékba helyezi, hogy fejleszthessenek, bővíthessenek. A tagság elhivatott a szövetkezet működését illetően. Az összefogás előnyökkel jár a tagok számára azért is, mert a terményeladásnál a nagyobb mennyiséggel jobb alkupozíciót érhet el a szövetkezet.

Adamcsik László elmondta, a nyitott tagság elvén működnek. Aki megfelel az az alapszabályukban foglalt feltételeknek, és ezt önmagára nézve elfogadja, annak helye van közöttük. Az elnök beszélt arról, hogy továbbra is azt a tevékenységi kört ölelik fel, mint eddig. Tehát vetőmagot, műtrágyát, növényvédő szert szereznek be és biztosítanak azoknak, akinek igénye van rá. Szárítják, tisztítják, magtárakban tárolják a terményt, felvásárolnak és értékesítenek.