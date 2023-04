Húsvéti nyusziles elnevezéssel rendeztek gyalogtúrát pénteken a Fényesi Tanyák lovasai Békéscsabán.

A nagyszénási székhelyű Mira Csillagászati Egyesület 2023-ben ünnepli a jogelőd Mira Csillagászati Szakkör alapítójának, Kiss György amatőrcsillagász születésének a 100. évfordulóját. Ennek kapcsán emlékévet hirdettek.

Zselykével, a lányával készül a locsolók fogadására a Békéscsabai Napsugár Bábszínház bábszínésze.

Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője számára az ünnep jelentős része, a nagypéntek, a szombat és a húsvétvasárnap is munkával telik.

Jótékonyság A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia idén is csatlakozott egy nemes ügyhöz, melyet a Csabai Állatvédők Közhasznú Egyesület hirdetett meg. A klub tagjai adományokat gyűjtöttek a menhely lakóinak és azokat csütörtökön adták át az állatvédő egyesület számára.

Nagypéntek reggelén a Csaba környéki kutak és a Körös vize is mágikus erővel bír, így az, aki megmosdik benne, az egészséggel és szépséggel ruházza fel magát, illetve azt a következő évben is a szerencse kíséri. Ezt a hagyományt elevenítette fel a helyi szlovák önkormányzat: többen is megmosakodtak az evangélikus nagytemplom mögötti artézi kút vizében.