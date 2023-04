Az autizmus világnapja apropóján kékben ragyogott kedden a Csabagyöngye Kulturális Központ, illetve az intézményben mintegy nyolcvan önkéntes gitározott és énekelt közösen a jelenlévőkkel húsz dalt.

Keresik az ország legszebb szemű motoros hölgyét. A versengésen kifejezetten jól szerepel a Békésen élő Szaszák Noémi.

Zavarta, így a kukába dobta kiskutyáját a medgyesi piaci árus.

Az EpiPen segítségével már két alkalommal mentettek életet a gyulai iskolákban.

Egy helyi autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze Békéscsabán, a Luther utcában, a Knézich Károly utca közelében.

Megállapodás született arról, hogy 2030-ban átadják a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolatot is Magyarország és Románia között – jelentette be az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben.

Az orosházi állatvédők szikháti kutyamenhelyére látogattak a napokban a nagyszénási óvodások. Nagy volt az élmény, az öröm a gyerekek és a szeretetre éhes kedvencek részéről is.

Hátborzongató részletek derültek ki a csemői gyerekgyilkosságról: bíróság előtt fog felelni az újszülöttjét magára hagyó nő.