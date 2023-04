Bravúros életmentést hajtottak végre a rendőrök Zuglóban. A 14. emeletről lógott a levegőben, az utolsó pillanatban mentették meg a rendőrök.

Szörnyű tragédia: úthenger gázolt halálra egy munkást Csanyteleken. A 40 év körüli férfinak nem tudták megmenteni az életét.

Szerdán reggel a gyulai várkertben egy gazdátlanul kóborló kutya megharapott egy fiatal lányt. Egy buszsofőr észlelte a támadást, lefogta a kutyát, ezzel megmentve a lányt a további sérülésektől, majd kihívta a rendőrséget. A rendőrség intézkedett, a kutyát befogták, a mentők ellátták a sérültet.

A nyomozó hatóság a napokban befejezte a borzalmas ügy vizsgálatát. Vádat emelhetnek a sofőr ellen. A sofőr tagadja, hogy miatta halt meg az óvodabuszban hagyott 4 éves kislány.

Negyvenhárom beavatkozást igénylő lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat Békés vármegyében az első negyedévben. Az esetekben egy ember elhunyt és összesen heten megsérültek.

Május 1-jétől Békés vármegyében is bevezetik az új, egységes alapellátási ügyeletet – ismertette a szerdán a békéscsabai mentőállomáson tartott sajtótájékoztatón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Minden járás székhelyén lesz háziorvosi ügyelet, illetve lesznek éjszaka is nyitva tartó telephelyek.

Egy felejthetetlen koncerttel búcsúznak az orosházi fúvósok a legendás zenésztől. A zenekarral együtt zenélt a 26. Fúvós Szilveszter című évzáró hangversenyen Török Ádám 2015-ben. A zenész halála után így emlékeznek az orosházi fúvósok közösségi oldalukon.

Bagolyfiókái számára egy panellakás virágládáját választott a különc mama. Újra itt van! – jelentette be közösségi oldalán az a battonyai asszony, akinek panellakása virágtartójába befészekelte magát egy bagolymama. Országos hírű lett ezzel ő is, a madár és a román határmenti városka is. Így van ez már évek óta, hiszen a madár évről évre visszatér – tették hozzá a battonyaiak.

Kilencvenhat órán át fogta a harcsákat a békéscsabai csapat. A rendkívül előkelő harmadik helyen végzett a Hírös Yacht leveleki harcsafogó versenyén a békéscsabai Málik Csaba, Kovács Tibor és Czövek János alkotta Fás tavi „K”rémek csapata.

Közvetlen szerelvény indul Békéscsabáról Tapolcára – írja a Viharsarok vasútja Facebook-oldala. Mint írták, már tavaly felreppent a hír, hogy idén lesz lehetőség közvetlen szerelvénnyel eljutni a magyar tengerhez a nyári menetrend idejében.