A fiatal hölgy megkeresésünkre elmondta, három éve szerezte meg a jogosítványt, és azóta van saját motorja, egy Honda CBR600F3-as. Ugyanakkor – mint elárulta –, már egészen kiskorától vonzották ezek a járművek, amiben nyilván szerepe van annak, hogy édesapja is motorozik, illetve nagypapája is sok mindenre megtanította a járművel kapcsolatban.

Noémi tagja egy motoros társaságnak is, akikkel közösen hódolnak kedvenc hobbijuknak. A fiatal hölgy járt már Magyarország számos táján és utasként Erdélyben is.

– Nagyon szeretnék oda már a saját motoromat vezetve visszajutni, de mostanában elsősorban Békés megyei túrákra jut időm – tette hozzá.

A tesztmotor.hu által kiírt versenyre egyik barátnője nevezte be, majd azonnal unokabátyja is jelezte, hogy remek ötletnek tartja Noémi indulását.

– Nem nagyon szoktam ilyen megmérettetéseken sikerrel járni, általában nem nekem kedvez a szerencse, de vállaltam a jelölést, és engem is meglepett, hogy milyen sokan lájkolták a feltöltött fotót – mondta el lapunknak a fiatal motoros hölgy, aki elárulta, rengeteg visszajelzést, üzenetet, s megkeresést is kapott a szépségverseny kapcsán.

Kérdésünkre kitért rá, a legtöbb ember, akivel találkozik szinte kivétel nélkül azt mondja, nagyon különleges és egyedi a tekintete. A kék, húzott macskaszemet tartják a legfontosabb ismertető jegyének.

Noémi egyébként a Békési Rendőrkapitányságon dolgozik biztonsági őrként, és szabadidejében a motorozás mellett, ami szezonális hobbi, több más sport is nagyon közel áll hozzá. A leggyakrabban súlyzós, illetve kardióedzést végez.