Sokat jelent a személyes találkozás

A kétsopronyi ARI-FAG Kft. kisboltja 2,7 millió forintot nyert a pályázaton. Ancsin-Rodák Ibolya üzletvezető kiemelte, nagy segítség ez számukra. Bérleti díjra, fizetésre, járulékokra, könyvelői díjra fordítják az állami támogatást.

– Természetesen jól jött a segítség, hiszen talpon szeretnénk maradni a továbbiakban is – hangsúlyozta Ibolya. – Hajnali öttől nyitva vagyunk, reggelire biztosítjuk a friss péksüteményeket. Sokan a buszhoz menet, a busztól jövet térnek be hozzánk. Friss húsokat, zöldségeket is árusítunk, ezeket is kedvelik, vásárolják a helyiek. Lényegében mindenkit ismerünk a faluban, tudjuk azt is, mikor, mire van igényük, szükségük. Úgy gondolom, a multikkal szemben a kisboltoknál sokat jelent a személyes találkozás, beszélgetés, kiszolgálás, miként az is, egyes termékeket miért ajánlunk vevőinknek.