A békéscsabai Juhász György és felesége, Bori csak minőségi alapanyagból állít elő húsvéti készítményeket. Ez igaz a kolbászra és az egyéb füstölt termékekre egyaránt, így a sonkára is. Mindkettőjüket megválasztották már a Csabai Kolbászfesztivál királyának, illetve királynőjének, vagyis megnyerték a szárazkolbászversenyt. Ugyanakkor a húsvéti sonkánál sem adják alább, vagyis megadják a módját az elkészítésnek.

– A családnak egy jókora hátsó sonkát tettünk félre, a són kívül ez mást nem látott, hetekig forgattuk benne, aztán füstöltük – ecsetelte a gazda. – Most a kamrában várja a jószerencsét, vagyis, hogy húsvét előtt kiáztassuk, majd üstben megfőzzük.

Immáron hagyomány, hogy húsvét előtt Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnöke ellátogat a békéscsabai Knyihár Mihály Hungarikum-díjas családi kistermelő kolbász- és sonkabirodalmába.

Kozsuch Kornél (balra) Knyihár Mihály kamrájában a kolbászokat is szemügyre vette.

– Misi tagja a Békés vármegyei agrárkamara állattenyésztési és beszállítóipari, valamint élelmiszer-ipari osztályának, de nemcsak a kamarai asztal mellett, hanem kamrai hangulatban is szoktunk így, húsvét előtt beszélgetni – hangsúlyozta a NAK Békés vármegyei elnöke. – Ilyenkor szóba kerül, hogy a hagyományos termékek iránt mekkora a kereslet, mennyire kellett árat emelni a költségek növekedése miatt. Örömmel hallottam, hogy sokan ezeket az portékákat választják, még ha valamivel drágábbak is a gyorspácolt termékeknél.

Kozsuch Kornél kiemelte, otthon Kondoroson édesapjával együtt főzik meg majd szokás szerint a kamrájukban télen félretett sonkát.

– Családi hagyomány nálunk az is, hogy a sonka levében főzzük meg a kulárés, csípős vastagkolbászt – ecsetelte az elnök.– Nagy kedvence ez feleségemnek, Bettinek, és 11 éves ikerlányainknak, Adélnak és Kincsőnek is. Az én specialitásom a húsvéti kocsonya körömmel, malacfarokkal való elkészítése. Ez a húsvéti asztal egyik ékessége, természetesen addig, amíg el nem fogy.

Ottlakán György gyulai hentes hangsúlyozta, a parasztsonka a hathetes érlelés során 35-40 százalékot is veszít a súlyából, a só kiveszi a vizet. Ha kisebb darabokra vágjuk, és úgy sózzuk be, akkor kevesebb idő is elég az érleléshez. Az árakban nagy eltérés nincs a hagyományos termékek között. Ugyanakkor a gyorspácolt, vákuumozott sonkák olcsóbbak.

– Nincs azzal baj, hogy ilyen termékek is jelen vannak a piacon, de a vevő annyit várjon el ezektől, amennyivel olcsóbbak a hagyományos eljárással készült sonkáknál – emelte ki Ottlakán György. – Akik a sonkát nem tudják megfizetni, azok füstölt csülköt visznek. Megfőzve ugyanolyan finom, csak csontosabb és kisebb.