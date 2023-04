– Nemrégiben egy ismerősöm 1200 könyvet ajánlott fel számomra, mert már nem tudta hol tárolni ezeket – ecsetelte Stephan. – Akkor jött az ötlet, hogy megszervezzek egy kutyamentő, jótékonysági akciót a Békéscsabai Állatvédő Egyesület, ezáltal a menhelyi kutyák javára. A befolyt összegből állateledelt vásárol majd a szervezet.

A könyvek szépen fogytak, az adomány gyarapodott ottjártunkkor, de összeget csak a szerdai zárás után lehet majd tudni. Ami lényeges, a könyvekből nem fogy ki Stephan, ugyanis – ahogy fogalmazott – vannak tartalékai.

A Békéscsabai Előre NKSE NB I-es női kézilabdacsapatának tagjai is csatlakoztak az akcióhoz. Sőt, egy dedikált mezt is felajánlottak árverésre. Licitálni ITT lehet.

Horváth Gréta, a csapat jobbszélsője elmondta, mindenki nagy állatbarát az együttesben, vannak, akiknek van is otthon házikedvencük. Szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez, könyveket is választottak, és azokért pénzt dobtak az adománygyűjtő urnába.