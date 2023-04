Birtokvédelmi konferenciát tartottak csütörtökön Szarvason. Az eseményen dr. Sonkoly Ticiána, a szarvasi hivatal osztályvezető-helyettese elmondta, közvetve és közvetlenül is gyakran előfordul a hivataloknál birtokvédelmi eljárás a beérkező kérelmek kapcsán, tehát valamilyen szinten folyamatosan érintik ezt a területet is. Éppen ezért úgy gondolták, hasznos lesz a környező települések ügyintézőinek és jegyzőinek is egy olyan szakmai nap, ahol az előadó, Gaál János birtokvédelmi szakügyintéző bemutatja nekik a birtokvédelem részleteit, az eljárás menetét, illetve a végrehajtásának működését.

Dr. Sonkoly Ticiána kifejtette, az ügyfeleinek nagy része a fenti témakörrel kapcsolatban érkezik a hivatalba, tehát nagyon vékony a határ a közigazgatás és a birtokvédelem között, amely lényegében egy permegelőző eljárás, aminek a következő fokozata már a bírósághoz tartozik. A lakosságot mindez úgy érinti, hogy az ügyfelek mintegy háromnegyede birtokvédelmet szeretne kérni a hivataloktól. Ez igen sok embert jelent, így fontosnak tartották, hogy közösen is elmélyüljenek a témában.

Forrás: Beküldött fotó

Gaál János elárulta, a konferencia célja, hogy segítsék a jogalkalmazást. A birtokvédelem ugyanis egy olyan eljárás, amely egészen idegen a jegyzőtől normál esetben. Hiszen egy per megelőző, illetve kisegítő eleméről van szó, aminek sokkal inkább magánjellegű vetülete van, mint a hagyományos közigazgatásnak. A jegyző tehát a témával érintkezve lényegében egy magánjogi vitában találja magát, amire már nem az általános közigazgatási rendtartáshoz szóló törvények vonatkoznak, hanem külön, erre alkotott, kormányrendeletbe foglalt jogszabályai vannak. Ebből adódóan pedig az állampolgárok sem mindig értik azt, hogy mibe keverednek pontosan, amikor egy birtokvédelmi eljárást kezdeményeznek. Van tehát szükség segítségre, mert ráadásul látható az is, hogy régiónként, sőt jegyzőnként is eltér a joggyakorlat, az értelmezés és az egyes ügyek birtokvédelemként történő megítélése, illetve felkarolása.

A birtokvédelmi szakügyintéző hangsúlyozta, a legfontosabb indoka a szarvasi konferencia szervezésének talán az volt, hogy vannak olyan régiók, ahonnan a kisebb településekről nem mindig tudnak Budapestre utazni a központi képzésekre. Ezért tartja a város kezdeményezését kifejezetten jónak, hiszen a rendezvény által az érintettek a lakóhelyükhöz és munkahelyükhöz közel, helyben jutnak a szükséges ismeretekhez egy előadó segítségével.

Forrás: Beküldött fotó

Végül Gaál János a birtokvédelemre visszatérve elmondta, az egy igen széles skálán mozog, ugyanis az élet szinte minden területéről hoz rá példát a lakosság. A köztudatban lényegében az él erről az eljárásról, hogy egy univerzális dolog, ami mindenre jó. Azonban valójában ennél egy általános megfogalmazásról van szó a polgári törvénykönyvben, amely szerint a jegyző helyreállítja az eredeti birtokállapotot birtoksértés esetén. Azt viszont nem mondja ki a jogszabály pontosan, hogy mi tekinthető birtoksértésnek, illetve zavarásnak, és ezek mely fokozata lépi át a birtokvédelem küszöbét.

Sokan hiszik problémájukról tévesen, hogy a birtokvédelemhez kapcsolódik

Gaál Jánostól megtudtuk, a birtokvédelemi eljárásoknál tipikusnak mondható, hogy a lakosság rengeteg konfliktust ezzel szeretne megoldani, mert közel van és ingyenes, nem kell bírósághoz fordulni vele, hiszen egy éven belül a helyi jegyzőtől is kérhetik. Azonban az eljárás során a legtöbb esetben kiderül, hogy az adott probléma jegyzői megítélésre nem alkalmas, illetve nincs is hatásköre rá. Továbbá lehetnek olyan egyéb jogviták is a háttérben, melyek elbírálására csak a bíróság jogosult. Hozzátette, bízik abban, hogy a szarvasi konferenciával maximális segítséget tudnak nyújtani a témakörben. Ő maga immár több mint öt éve előadója, illetve oktatója a birtokvédelemnek, amely idő alatt mintegy száz tanórányi anyag gyűlt össze nála, amit öt-hat órásra kellett szűkítenie. Tehát egy igen tömör tudásanyagot ad át egy ilyen programon.