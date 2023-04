A megmérettetésről mai podcastünkben Alt Sándorral, a klub elnökével beszélgettünk. A főszervező kérdésünkre szólt az agility sportág kialakulásáról, illetve arról is, hogy a gyulai klub milyen újításokat vezetett be a területen. A fogyatékossággal élők számára Alt Sándor ötletére indult el a ParAgility, aminek hátteréről ugyancsak kérdeztük az elnököt.

Alt Sándor felvetésünkre mesélt arról, hogy miként került barátságba hazánk egyik legnépszerűbb énekesével, Demjén Ferenccel, ahogy arról is, hogy a művész miként lett a klub tiszteletbeli tagja és miért vállalta el a rendezvény fővédnöki tisztségét. Azt is megtudtuk, hogy miként zajlik majd a mindig különleges, rengeteg izgalmat és szép pillanatot is tartogató megmérettetés a hétvégén a gyulai Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban.