Lázár János építési és közlekedési miniszter a napokban interjút adott a makói Rádió7-nek Lázár János, amelynek felvétele felkerül az internetre. A Világgazdaság, a vg.hu oldal ebből szemlézett. A tárca vezető több megyénket is érintő fejlesztésről is beszélt.

– A következő időszakban nagy útfejlesztési tervek vannak, de ha a mi térségünket nézzük, akkor ott is – hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, a 47-es négysávosításának az előkészületeit is megteszik. Ez két részből fog állni: az első a Békéscsaba–Debrecen szakasz, amely előnyt élvez a debreceni autóipari befektetések miatt, a második pedig a Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba szakasz korszerűsítése is, amelyet ezen a nyomvonalon négysávosítanak, és elkerülik a településeket. Ennek a nyomvonalát már ki is jelölték. Szintén négysávosítanák az algyői Tisza-hidat is. Hozzátette, van munka bőségesen magyar–román relációban is, hiszen lesz egy autópálya-fejlesztés a Békéscsaba–Nagyszalonta–Arad vonalon, mert ezt a térséget szeretnék megerősíteni logisztikailag.