Selmeci Lilla intézményvezető elmondta, az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete alapvetően az értelmi fogyatékosággal élőkkel foglalkozik, egy éve azonban megnyitották a nappali intézményüket is a pszichiátriai szenvedélybeteg számára. Programjaik nyitottak, a Bankó András utcai épületbe nem csak ellátottakat várnak.

– Téltemető mulatságunkra, filmklubjainkra, mentális feltöltődéseinkre, kézműves foglalkozásainkra szoktak jönni Gerendásról, Békésről, Sarkadról, Okányból is, vannak nyugdíjasok és aktív korúak is. A közösségépítés, a szabadidő értelmes eltöltése a fő cél, most is mindenki az állapotának megfelelő feladatot kapott – sorolta Selmeci Lilla, aki szociális és terápiás munkatársával dolgozik szoros együttműködésben.

A sérültek színeztek, az ügyesebbek pedig vágtak, ragasztottak; minden alkalommal az évszakhoz, közelgő ünnepkörhöz illő alkotásokat készítenek, amit haza is vihetnek.

A szakemberek figyelembe veszik egyéni képességeiket, igényeiket. A gondozottak lakossági felajánlásból összegyűlt használtruhák közül is gyakran válogathatnak, sőt egy-egy foglakozás után meg is vendégelik őket.

Használtruhák közül is válogathatnak a gondozottak /Fotók: Für Henrik/

– Együttműködést kötöttünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, segítségükkel megmentjük a közeli lejáratú élelmiszereket, amit a gondozottak szívesen elfogyasztanak, sőt a foglakozások után csomagot is kapnak – mondta el az intézményvezető. Hangsúlyozta, a Mentál Plusz Szolgáltatóház minden hétköznap nyitva tart reggel 7:30-tól délután 4-ig.

Bárki betérhet, akinek problémája adódik, aki szeretné kulturált környezetben eltölteni a szabadidejét. Van lehetőség tisztálkodásra, mosásra, egyéni beszélgetésekre, ételmelegítésre, fénymásolásra. A szakemberek szívesen segítenek a hivatalos levelek értelmezésében és az ügyintézésben is.