Nagyné Giricz Edit békéscsabai virágkötő elmondta, üzletében nőnapon nagyobb a forgalom, mint az ezt megelőző Valentin-napon. Ez nem csoda, hiszen ilyenkor sokan az édesanyjuk, feleségük, lányuk, lányaik, más hozzátartozóik mellett a kolléganőiket is meglepik.

– A tavaszi, általában egyszálas virágokat vásárolják a legtöbben – ecsetelte Nagyné Giricz Edit. – A tulipán, a jácint és a frézia áll a dobogó első három fokán, ezután következik a rózsa – ez örök kedvenc –, melyből a vörös a legkelendőbb. Tavaszi virágkosár összeállítását is sokan kérik, ez is kedves, színes meglepetés. A legtöbben díszítéssel vásárolják a virágot, lehet ez egy szép szalag, egy tavaszi, hajtásos ág, barka vagy egy kis zöld kiegészítő.

A virágkötő kitért arra, az év során a legnagyobb kereslet májusban és júniusban van, akkor az anyák napja, az általános és középiskolai ballagások, a tanévzárók és a pedagógusnap jelentősen növelik a forgalmat.

A kondorosi Paluska Zoltán, az Alföldi Vadásztársulat Közhasznú Alapítvány elnöke is meglepi ma feleségét, Erikát és lányát, Boglárt, ugyanakkor őt is köszöntik Zoltán napon. Ehhez becsatlakozik még fiuk, Botond március 14-ei születésnapja is. Ahogy Zoltán fogalmazott, a hétköznapjaikat is az egymás iránti szeretet jellemzi, de az ünnepeknek mindig megvan a sajátos hangulatuk a családban.