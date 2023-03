Békés vármegye Matuska Pál sportvadász az aranysakál-gyérítő verseny legutóbbi két kiírását is megnyerte Békésben, a legutóbbin 50 toportyánt ejtett el egy év alatt.

– Céltudatosan vadászok a nádi farkasokra, nagyjából tudom, hogy a vármegye mely erdős részein fordulnak elő a legnagyobb számban – hangsúlyozta Matuska Pál. – Leginkább a nagyobb erdőket szeretik, de például nemrében Magyarbánhegyesen négyet lőttek nyílt terepen. Minden egyed elejtését dokumentálni kell a vadászkamara felé.

Matuska Pál nyerte a legutóbbi két év aranysakál-gyérítő versenyt Békésben, a képen nádifarkas-terítéke mellett

A sportvadász kitért arra, a toportyán kerüli az embert, óvatos állat. Ezért nem könnyű becserkészni sem: – Sípokkal különböző hívóhangokat használok én is, hogy a nádi farkasok közelébe férkőzzek, és levadászhassam őket kiskaliberű, golyós puskával – ecsetelte Matuska Pál. – Egércincogást és nyúlsírást is imitálok a különleges műanyag sípokkal, a kíváncsiság és az éhség ezekre a hangokra odavonzza a sakálokat. Toportyánhangot is hallatok speciális síppal, erre is előjönnek a nádi farkasok. Mégpedig azért, mert azt érzékelik ezáltal, hogy valamelyik társuk bemerészkedett az ő területükre, és a betolakodót ki akarják űzni.

Zuberecz Tibor, a vadászkamara Békés vármegyei elnökhelyettes-fővadásza kiemelte, ezek a ragadozók korábban szinte teljesen eltűntek Magyarországról, aztán az utóbbi évtizedekben főként a Balkán felől újra benépesítették az erdőségeket. Ugyanakkor egyre beljebb merészkednek, szeméttelepeken is lőttek már vadászok „guberáló” toportyánokat. Békésben az elejtett nádi farkasok számát tekintve az ötödikek vagyunk Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegyék után. Mivel az aranysakálnak a farkason kívül nincs természetes ellensége, nagyon nehéz kontrollálni a terjedését.