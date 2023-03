A helyi projektek kapcsán három, egy éven belül sikeresen befejezett beruházásról tudtam beszámolni a jelenlévőknek: a település központjában 𝟲𝟬 millió forintból egy új, modern sporteszközökkel felszerelt, köztéri fitneszparkot adtunk át; a fogorvosi rendelő és az ahhoz tartozó szolgálati lakás is megújult, majd 68 millió forintból megtörtént az épület energetikai korszerűsítése, amely magában foglalta az ingatlan hőszivattyús rendszerrel és napelemekkel történő felszerelését is; a szülők és kisgyermekeik legnagyobb örömére megújult a Mesevár Bölcsőde udvara is.

A komplex fejlesztés 10 millió forintból valósult meg – számolt be közösségi oldalán a politikus.

– Beszámoltam, hogy a megemelkedett energiaárak kompenzálása céljából a kormány 19 millió 603 ezer forint többletforrással járul hozzá a település önkormányzatának és intézményeinek zavartalan működéséhez. 2023-ban is folytatjuk a közös munkát Magyarbánhegyesen - tette hozzá Erdős Norbert.