– Kiválóan végzik rendőreink a munkájukat, ezt bizonyítják az éves beszámolóban elhangzott eredmények is. A városlakók biztonságérzete kiegyensúlyozott, ez a szakszerű feladatellátásnak is köszönhető. Egyre több a kihívás, számos helyen (a város vonzáskörzetében is) ott kell lenni, az állomány jól helyt áll ebben a feszített tempóban – fogalmazott a városvezető a hétfői átadón, a rendőrkapitánynál. Az ajándék, amit vitt a rendőröknek Dávid Zoltán: 200 ezer forint értékű, négy darab informatikai eszköz (laptop, router, 2 darab külső merevlemez), amellyel a helyi rendőrkapitányság munkájának megbecsülését kívánta kifejezni az önkormányzat.