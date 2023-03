Mittag Mónika elmondta, egyelőre még nem fejeződtek be a felújítási munkálatok, illetve bútorok is érkeznek majd az ingatlanba.

– Várhatóan május elejére az egész épületet birtokba vehetjük majd, ahol egyebek mellett nyelvi termeket, a Fiatal Tehetség Program (FIT) termét is használhatják majd a fiatalok, illetve egy különleges kertet is kialakítunk. Mindennek köszönhetően a programjainkat, az eseményeinket még színvonalasabb körülmények között rendezhetjük meg. Akár egy nyári koncert keretében is beszélgethetünk szabadtéren – fogalmazott Mittag Mónika.

Az MCC békéscsabai képviselet-vezetője kiemelte, magát a hivatalos átadót is a már említett május környéki időpontra tervezik majd.

A Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medencében, így Békésben is a tehetséges fiatalok felkarolását és segítését tűzte ki célul maga elé.