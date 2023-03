– Sokszor előfordul, hogy be kell mennem a Lencsési lakótelepről a belvárosba, hogy hosszabb utat kell bejárnom, miközben gyűjtöm a szelektív hulladékot. Egy ismerősöm nézegette, és innen jött az ötlet, hogy nekem is jó lenne némi átalakítás után egy elektromos járgány. Megtetszett. Vácról jött, egy bácsié volt, aki horgászni járt vele – mutatta be a nemrég érkezett elektromos triciklit Siti László. Hozzátette, abban, hogy beszerezze a járgányt, sokan támogatták, többek között a lakótelepiek is, nagy öröm számára, hogy szeretik, megbecsülik, elismerik tevékenységét.

Szelektív Laci közel harminc éve gyűjti az újrahasznosítható hulladékot.

Egy kukásautón volt rakodó, akkor látta, hogy rengeteg, még felhasználható szemetet, papírt dobálnak ki az emberek, akkoriban ugyanis nem volt ennyire kiépítve Békéscsabán a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Először csak kerékpárral, kiskocsival járta a környéket. A helyiek megkedvelték őt és a szolgáltatását is, egyre többen kezdték kimondottan neki összeszedni a papírokat. Eddig egy hagyományos, tekerős triciklivel, illetve két óriási, húzható kocsival járta a környéket – ez a járműpark bővült most az elektromos triciklivel.

A Lencsési út végén, a volt ruhaipari szakközépiskola udvarán lévő telephelyéről indul, végigmegy a lakótelep egyik oldalán, vissza pedig a másik oldalon jön; igaz, előfordul, hogy telefonhívásra célirányosan halad. Elsősorban a boltokat veszi célba, de megesik, hogy a lakók leintik, és akkor felmegy az emeletre az összegyűjtött papírért, vagy kinyílik számára a lenti garázsajtó. Az, hogy egy ilyen, csaknem öt kilométeres kör mennyi időt vesz igénybe, függ attól is, hogy mikor telik meg a kocsi, de általában másfél-két, legfeljebb három óra alatt végez.

A hideg és csapadékos időjárás sem veszi el a kedvét, az erős szél viszont igen, mert az fel tudná borítani.

Időszakosan a belvárosig is elmegy, különféle vállalkozásoktól hozza el a papírokat, és ilyenkor például rendet tesz az Árpád fejedelem téri szelektív szigetnél is, ha fejetlenséggel találkozik – mivel a nagy kartonpapírok nem férnek be a gyűjtőkbe, azokat kénytelen a lakók a konténerek mellett letenni. Nem jellemző, hogy érdekességekre bukkan a szemét között, bár volt, hogy dísztárgyakat talált, illetve egyszer tízezer forint ütötte a markát.

Nagy öröm számára, hogy szeretik, megbecsülik, elismerik tevékenységét.

A természet őrének telephelye annyira ismert a környékben, hogy vannak, akikhez nem is kell elmennie, mivel elviszik neki az újrahasznosítható hulladékot. Az sem jelent gondot, ha pont nincs ott, sokan csak úgy beteszik neki a kartonokat, az újságokat. Mosolyogva mondta: egyik nap valóságos szeméthegy fogadta. A gyűjtés után a kartonokat összeköti, az összekötözött újságokat pedig dobozba teszi – majd jön értük a felvásárló.

– Szeretem csinálni – hangsúlyozta Szelektív Laci, aki munkaidejében is az újrahasznosítható hulladékot gyűjti: a szemétszállító cégnél, a szelektívhulladék-begyűjtő részlegen rakodó. Nem rejtette véka alá, hogy a műszak utáni tevékenység némi keresetkiegészítést jelent számára. Kiemelte azonban, hogy költenie is kell: a járgányokat karban kell tartania, mivel kopnak, illetve kellő kalóriára is szüksége van, hogy mindezt csinálhassa.