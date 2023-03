Aktuális ügyekről esett szó az előadásokon

A Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán, dr. Takács Árpád kiemelte, hogy az elmúlt időszakban megújultak a bölcsődék, az óvodák, az árkok, épül az M44-es és fejlesztik a 120-as vasútvonalat. Békéscsabának partnerségi szerepet ajánlott a kormány, és most Békés vármegye is a figyelem centrumába kerül, úgy kell kihasználni a fejlesztéseket, hogy a népességet megtartsák, ehhez a kormány minden támogatást megad. Hangsúlyozta: most jött el az idő, újra kell pozícionálni Békés vármegyét. Úgy véli, az elmúlt időszakban jól végezte el feladatait a vármegye önkormányzata, amellyel ezentúl is együttműködik több területen a kormányhivatal.

Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke, Zalai Mihály elmondta: fontos, hogy ne csak azokkal a területfejlesztési feladatokkal foglalkozzanak, amelyeket egy-egy jogszabály, pályázat nevesít, hanem minden kérdéssel, amely a vármegyét érinti. Az információs nap kapcsán hozzátette, nem ez az első alkalom, hogy ilyet rendeznek. A fórum lehetőséget ad arra, hogy a települések vezetői megbeszélhessék az aktuális ügyeket; információkat, tapasztalatokat cserélhetnek, ötleteket szerezhetnek. Az előadások pedig sok területet érintenek. Úgy véli, mindez a településeken végzett munka hatékonyságát is meghatározza.