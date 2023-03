Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, egyre több olyan eleme van a kastélynak, a kastélyparknak vagy a környezetének, amit a helyiek és a környékbeliek is rendszeresen látogatnak majd. A beruházás része volt korábban a Wenckheim-kerékpárút, továbbá a szintén most szombaton átadott, Újkígyóst és Szabadkígyóst összekötő kerékpárút, valamint a megújult, komplex játszótér is. Utóbbi tizennyolc új elemmel bővült, a gyermekek pedig birtokba is vették.

Fotós: Bencsik Ádám

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke úgy fogalmazott, annyira gazdag és szép az új játszótér, amit akár egy nagyvárosban is megirigyelnének. A beruházásról elmondta, mindig a kastély volt a fejlesztések fókuszában, ami nem csak a településnek vagy a békéscsabai járásnak fontos. Amellett, hogy az egyik legszebb kastélya Magyarországnak, egy olyan építészeti örökség, ami annak a családnak volt a lakhelye, akik az elmúlt évszázadokban nagyon sokat tettek Békés vármegyéért. Olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek tovább emelik a szabadkígyósi kastély hírét is.

Fotós: Bencsik Ádám

Balogh József, Szabadkígyós polgármestere úgy fogalmazott, a játszótér egy jelentős, 580 milliós pályázat részeredménye, mely elnyerésére többen is törekedtek. Segítséget kértek Herczeg Tamás országgyűlési képviselőtől, Zalai Mihály elnöktől és az újkígyósi képviselő testület is úgy döntött, társ lesz a fejlesztési lehetőségben. Így történt, hogy végül Szabadkígyós nyerte el ez a nagy összegű turisztikai beruházást.