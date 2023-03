– A látogatás célja volt, hogy képviseljük Tótkomlóst a Gerasdorf napi ünnepségen. Egyeztettük a két város közötti kapcsolatokat kulturális, turisztikai és a sport területein. A helyiek ünnepén bemutathattam városunkat kisfilmmel, majd személyes beszámolómmal – nyilatkozta lapunknak Zsura Zoltán, aki vendéglátójuknak, Alexander Vojta polgármesternek átadta Tótkomlós zászlaját és ajándékát.

– Gerasdorf Bécs agglomerációjának egyik gyöngyszeme, 10 ezer lakosú város, egyik utcájukat a tótkomlósi kötődésű Braun Rózsáról nevezték el, aki a komlósi születésű Benedek István Gábornak az édesanyja és sokat segített a II. világháború idején az üldözött zsidóknak – emlékeztetett Zsura Zoltán a kapcsolatra, ami a két település között elindította az együttműködést.

Az osztrákok a komlósi delegációnak bemutatták a város szalámigyárát (a komlósi kolbászt a házigazdák megízlelhették, hiszen vitt a delegáció ajándékba). A vendégek megnézték a turisztikai nevezetességeket, tájékozódtak, miként működik ott például a városellátó üzem. Koszorúztak a vasútállomásnál a holokauszt emlékműnél. Elmentek Rózsa Braun utcatáblájához.

– Dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete is fogadott bennünket, aki támogatásáról erősítette meg a két város között alakuló együttműködést – tette hozzá Zsura Zoltán, aki azt is elárulta, a nagykövetnek is vittek a komlósi kolbászból.