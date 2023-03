A sarkadi, tízezer, illetve a kistérségi, 25 ezer lelket számláló család több évtizedes álmát valósították meg a tanuszodával – kezdte dr. Mokán István, Sarkad polgármestere, a kistérségi társulási tanács elnöke. Emlékeztetett, évekkel ezelőtt született meg egy kormányhatározat, amely arról szólt, hogy többek között Sarkadon is építenek tanuszodát, ezt követően pedig a város a beruházás helyszínéül szolgáló, a város mértani centrumában elhelyezkedő Anti úti ingatlant ingyenesen a magyar állam tulajdonába adta.

Aztán 2020 végén egy újabb kormányhatározattal a fejlesztésre több mint 1 milliárd forintot biztosítottak. El is indultak a munkálatok, amelyek tavaly nyáron értek véget, ám a működéshez be kellett szerezni a szükséges engedélyeket, biztosítani kellett a megfelelő feltételeket. Szombattól azonban mindenki igénybe veheti a tanuszodát, amely segíti a felnőttek mellett a felnövekvő nemzedékeket is, hiszen a gyerekek kulturált, biztonságos körülmények között tanulhatnak meg úszni.