HBO Max 57 perce

Szelfi Egyetem: az orosházi Pribelszki Norbi tükröt mutat az influenszerek csillogó világának – videóval

Kirakatélet szponzorált lakásban, menő autóval, csillogó, a külvilágnak mindent is megmutató, privátnak már alig nevezhető mindennapok. Egy szóval: trendi. Erről is szól a Szelfi Egyetem című kisjátékfilm, amit április 1-én mutatnak be a nagyközönség előtt az HBO Max-on. Bánszki Kristóf kisjátékfilmjének férfi főszerepét az orosházi tehetséges fiatal színész, Pribelszki Norbi alakítja, aki kollégáihoz hasonlóan úgy véli, hiánypótló alkotás született. Karaktere tükröt mutat a mai valóságnak, az influenszervilágnak.

Szelfi Egyetem: a filmben Rómeót alakítja az orosházi színész Forrás: Szelfi Egyetem

A sztori szerint az egyetem álompárja, Rómeó (Pribelszki Norbert) és Anabell (Nagy Blanka) az ország legfelkapottabb influenszerei, közös profiljukon csak 12 ezer 763 követés hiányzik az egymillióhoz, amely országos rekord. Meghitt mozizásuk alatt Anabell furcsa dolgot talál: a popcornos dobozból egy jegygyűrű kerül elő. Rómeó pedig térdre ereszkedik az okostelefonok kereszttüzében. Ők és követőik a felhők fölött járnak, de nem is sejtik, hogy pár óra múlva tökéletes életük igazi rémálommá változik. Napjaink egyik legnagyobb és leghétköznapibb problémáját boncolgatja a Szelfi Egyetem, ami a technológia fejlődését és annak árnyoldalait szeretné bemutatni. A szerelmi történet mellett fontos társadalmi kérdésekkel is foglalkozik a film. Pribelszki Norbi az újságírók kereszttüzében éli napjait, sokan faggatják. Mi is ezt tettük, kíváncsiak voltunk, mennyi a hasonlóság közötte és Rómeó karaktere között. – Pribelszki Norbi a szelfizés megszállottja? Nem ez derül ki a közösségi felületedeidről.

– Egyáltalán nem vagyok szelfifüggő. Tagadhatatlan, munkám során vannak szponzorált tartalmak, együttműködések, amiket elvállalok, olyankor belefér. Zenészként, színészként elvállalok reklámokat én is. A megmondóemberek, az influenszerek pedig azok, akiknek ez a megélhetésük, nincs mögöttük produktum, a film ezekről szól. Ezért sem érzem köztem és a karakter közötti kapcsolódást. – Voltál válogatón, ahol a rendezőnek kizárólag te kellettél?

– Színészi, zenei munkásságomat ismerte a rendező. A válogatón magamat adtam, ahogy én elképzeltem a karakter lényegét, erre azt mondták, megkaptam a szerepet. 2021 szeptemberében munkához is láttunk. A félórás kisfilm Los Angelesben, anemzetközi filmfesztiválon már elnyerte a legjobb külföldi rövidfilmnek járó díjat 2022-ben. Büszke vagyok, hogy ennek az alkotói csapatnak a részese lehetek. – Kinek ajánlod a filmet? Kinek lehet nagy tanulság?

– A fiatal generációnak, a pályaválasztás előtt állóknak. Mielőtt úgy döntenének, influenszerek lesznek, lássák, ez a tök szép és csillogó világ – szponzorlakás, szponzorautó, meg minden is szponzorált – képes egy másodperc alatt kicsúszni alóluk. Ahogy filmünk szerelmes párjánál: semmi produktum, értelmes dolog nincs mögöttük, válaszút elé kerülnek, visszaszerezhetnek mindent, ha olyan dolgot vállalnak be, amit nagyon nem akarnak. Nagy dilemma, komoly vívódással. A film példát mutat arra, a kirakatélet mögött mi a valóság. – Te a kirakatélet helyett szerető családi közegben éled a mindennapjaidat. Nem szponzorlakásban élsz, van szakmád, ez is példa lehet a fiataloknak.

– Mindenért szeretek megdolgozni. Amikor nagyon fiatalon, 17 évesen, modellkedni kezdtem, az azért nem tetszett, mert a megjelenésem, a kinézetem, a külső adottságaim számítottak. Én többre vágytam. Befejeztem, mert azt láttam, csak abból van pénzem, ha jól nézek ki. Ma már van mögöttem a színészi és zenei munkásságom nyomán teljesítmény, s ha ezek alapján keresnek meg a szponzorok, az megtisztelő. – A biztos háttér, a szüleid, a feleséged, akik összetartják a családod és nem a pénz...

– Korán nősültem, én ezt a példát láttam anyáéktól, akik korán vállaltak gyermeket is. Máig együtt vannak. A feleségem előtt is ilyen példa van. A végcél mindenkinél ez: ha van társ, s ha érzi két ember, hogy örökre tud a másikkal tervezni, összekötik az életüket. Mi összeházasodtunk. Család, szerelem, magánélet: az én életem ettől kerek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!