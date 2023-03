Legutóbb Battonyáról kaptak hírt egy áttelelő gólyacsapatról. A battonyai gólyák a gazdag táplálékforrás reményében előszeretettel látogatják a helyi szivattyútelep közelében lévő Élővíz-főcsatorna partját. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. békéscsabai régiójának csapata február közepén négy hálózati ponton, a helyszínre megtervezett egyedi technológiai megoldásokkal tette lehetővé, hogy a madarak még nagyobb biztonságban kutathassanak táplálék után. Munkatársaik speciális megoldásokkal építették át az oszlopfejszerkezeteket, így azok biztonságosabbá váltak a gólyák számára. Több száz méteres körzetben burkolt szabadvezetéket és vonal alá szerelt oszlopkapcsolót is alkalmaztak a biztonságuk érdekében. A további oszlopokon olyan szigetelőket helyeztek el, amely a villamos követelményeken kívül madárvédelmi szempontból is megfelelőek. Természetesen az oszlopszintű védelmi technológia más eszközei, így a madárszárnyterelők is felkerültek minden szükséges hálózati helyre.

A gólyák életterének biztonságosabbá tétele során mindvégig együttműködtek szakértő partnerekkel, a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival és a battonyai önkormányzattal.