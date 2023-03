Gyuszkó még csak 8 éves, mégis küzdelmes éveken van túl. Koraszülöttként jött a világra, sürgősségi császárral, ahol oxigénhiányos állapotba került, keringése összeomlott, így többször is újra kellett éleszteni, majd 2 hétre lélegeztetőgépre került. Több műtéten is túl van, járni önállóan nem tud, kúszó mozgással közlekedik. Most egy speciális terápia segítene neki a járástanulásban.

A kecskeméti terápiát, ami a kisfiúra nagyon jó hatással volt, saját zsebből állták a szülők. Ahhoz, hogy Gyuszi egy évig folyamatosan kaphassa a Kecskeméti Borsószem Terápiás Központ kezeléseit, 1,6 millió forint kellene a családnak. Gyuszinak azért van nagy szüksége arra, hogy fizikailag is megerősödjön, mert júniusban újabb beavatkozás vár rá: mindkét lábából kiveszik a fémeket és a csavarokat.