– Nem áll tőlem távol az ifjúsági munka, hiszen végzettségem szerint is ifjúsági közösségszervező vagyok, valamint 18 éves korom óta táboroztatok. Jelenleg a mester szakomat végzem Szegeden. Korábban is dolgoztam ezen a területen egy ifjúsági civil szervezetnél Szegeden – mutatkozott be a fiatal, aki korábban dolgozott már az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal, volt közös projektjük: 2021-ben sikeresen pályázott Petra az Amit csak akarsz pályázatra, ahol az OFF (Orosházi Fiatalok Fesztiválja) nevű rendezvényt valósították meg.

– Hivatalosan GYIÖK-tag sosem voltam, viszont sok barátom akadt közöttük, így rajtuk keresztül kapcsolódtam a GYIÖK munkájához. Sokszor fotóztam, vagy szerveztem be fotósokat a Mikulásfutásra, valamint egyéb rendezvényeken is segítettem a munkájukat.

– Szeretném folytatni a már elkezdett projekteket és vannak ötleteim. Számítok a GYIÖK aktivitására is. Remélem, hogy a fiatal korom a munkában nem hátrány, sőt! Azt remélem, hogy az ifjúsággal könnyebben összehangolódunk, megkeresnek majd elképzeléseikkel, ötleteikkel, véleményükkel.