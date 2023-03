– Tavaszonta rendszeresek a bejelentések olyan madarakról, amik épületek ablakában, autók visszapillantó tükrében napokon át saját tükörképüket támadják. Ennek következtében legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülékszennyezésük pedig nagyon zavaró, ezért közös érdek a helyzet kezelése – mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.

Kiemelte, a jelenség hátterében a madarak költési időszakának kezdetekor felerősödő területféltő magatartása, és ezzel összefüggésben a civilizációs környezet "tükörkép-szennyezése" áll. Mivel a természetben a mesterséges tükröződő felületekhez hasonlóan gyakori, ráadásul ennyire stabil és tiszta tükörkép nem létezik, az állatoknak nem volt lehetősége evolúciós szinten alkalmazkodni, felkészülni az ingerözönre.

Orbán Zoltán hozzátette, a jelenség megelőzése, kezelése viszonylag egyszerű: célravezető a tükröződő felületek eltakarása, a külső visszapillantó tükrök behajtása.

– Szaporodási időszakban jellemző, hogy a területüket védő, úgynevezett territoriális madarak próbálják elzavarni a riválisaikat. Erdei pintyeknél, feketerigóknál, barázdabillegetőknél, sőt gyakran a gólyáknál is megfigyelhető, hogy egyes egyedek nekimennek a visszatükröződő felületeknek, próbálják az "ellenséget" elzavarni. Előfordul, hogy annyira intenzív a terület, a család, a pár, a fészkelőhely féltése, olyan közel esik a tükröződő felület az otthonhoz, hogy kimerülésig tart a szélmalomharc – sorolta Boldog Gusztáv.

A természetvédelmi szakember hangsúlyozta, ha a madarak életét és a saját nyugalmunkat meg akarjuk védeni, nekünk, embereknek kell okosabbaknak lennünk. A nagyobb épületeknél meg kell szüntetnünk az ablakok, üvegfelületek tükröződését.

– Van, ahol színes tejopál-matricákat alkalmaztak a tükörhatás ellen. Békéscsabán például a Csányi utcai autómosónál, ahol korábban egy gólya rendszeresen harcolt tükörképével, lemattították az üvegfelületet, Gyulán a körforgalom közelében lévő illemhelynél fóliát helyeztek el.

Egy-egy lépcsőház alsó üvegsorát is opálos fóliával takarták. Jó lenne eleve madárbarát módon építkezni. Erre példa a csabai, Orosházi úti felüljáró, amelyen dőlt üvegszélvédőket helyeztek el, amik a lenti tájat tükrözik vissza. Öt centinként fekete csíkok jelzik, hogy nem áthatolható a felület – tette hozzá a természetvédelmi szakember.

A madarak üvegnek koppanása egész évben előfordulhat

– Ha egy karvaly megijeszt egy madárcsapatot, nem mindegy, hogy az égbolt felé menekül a sereglet, vagy a ragadozóval együtt nekikoppan az égbolt tükörképének, és mind megsérül, elpusztul. A tükörhatást meg lehet törni matricákkal, de ez sokszor kevés – részletezte Boldog Gusztáv, aki szerint a legideálisabb megoldás a külső szúnyogháló, ami tompítja az esetleges ütközést is.

– Az üvegnek csapódás alapvető urbanizációs probléma, amit évek óta igyekszünk mérsékelni. A Csaba Center tükröződő felületein ragadozó madarak öntapadós sziluettjét helyeztük el, másrészt varjat, baglyot imitáló alakokat is ültettünk a ház falára, utóbbit inkább a galambok miatt. Száz százalékos megoldás nincs, ultrahangos riasztót azért nem használunk, mert a kutyákat, macskákat is megzavarná – mondta el Hrabovszki György igazgató.

Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ vezetője hozzáfűzte, a tetőkertben viszonylag kevés madártetemet szednek össze. Biztonságukat növelik a sólyomimitációk, amiket tavaly helyeztek ki.

– Bár nem időtállóak, sőt fel is tekerednek nagy szélben, de az ingószálaknak köszönhetően rugalmasak, éjjel is csillognak, tehát betöltik funkciójukat. Védenek a városi galambok ellen is, kevésbé támadják, szennyezik már az épületet – tette hozzá.