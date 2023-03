Figyelni kell, meg kell védeni a gyerekeket

A gyerek minden korban gyerek, és ha elszenved egy bántalmazást, akkor azt ugyanúgy reagálja le most is, mint ötven éve. Figyelni kell a gyerekekre, a jelekre, beszélgetni kell velük, hogy ne féljenek, hanem mondják el bátran, ha sérelem éri őket. Ha nem tudják elmondani, akkor nagy baj van – mondta Keti Thür, aki édesanyaként és nagymamaként is erre tanította gyermekeit, unokáit.

A megsebzett hattyú dala című könyvének is a legfőbb üzenete az, hogy figyelni kell a gyerekekre, hogy meg kell védeni őket. Beszélt arról is, hogy teljes mértékben egyetért azzal az állásponttal, hogy ennek érdekében szigorú törvényre van szükség, és hogy egy felnőtt semmilyen körülmények között nem gondolhat egy gyermekre szexuálisan, úgy véli, hogy ez beteges jellemre vall.

Keti Thür egy csatornát is indított az egyik legnagyobb videómegosztó portálon Főzzünk és olvassunk Keti Thürrel címmel. Miközben részleteket olvas könyveiből – a legújabból is fog –, régi, tradicionális recepteket mutat be úgy, hogy a kezdők is értsék. Eddig mintegy negyven videót készített, a tepertős pogácsától a lángoson át az epres krémesig, és az egyikben például egy disznóvágás teljes folyamatát mutatta be.