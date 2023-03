Rontja az összképet a megmaradt pavilonsor

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a piac közepén volt egy teljesen magántulajdonban lévő pavilonsor nagyjából 300 négyzetméteren. Az önkormányzat ennek kétharmadát megvásárolta a tárgyalások eredményeként, közös megegyezéssel, egyharmadát viszont nem tudta megszerezni. Ezért most is van egy csík a piac területén, csúfítva az egész látványt, az összképet. Kiemelte, hogy ez az állapot nem felel meg az eredeti céloknak. Ezért meg kell nézni, hogy miként lehet beavatkozni a folyamatba, úgy véli, gyors és hatékony tervre van szükség, hogy a pavilonsor feletti rendelkezési jogot megszerezze az önkormányzat – ha a tárgyalások nem vezettek eredményre. Jelezte, hogy az önkormányzat tulajdona a felépítmény alatti terület, a helyzetet pedig az is bonyolítja, hogy a felépítmény társasházként működik.