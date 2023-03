A könyvtár által szerkesztett online helytörténeti enciklopédiába, a BékésWikire ugyancsak számos szócikket töltöttek fel Petőfi Sándor Békés vármegyei kötődése, barátai, ismerősei kapcsán. Izgalmas békéscsabai kötődés egyébként a költő és Szeberényi Lajos kapcsolata, akik a tárlat anyagában egy párbeszédet is folytatnak – ahogy azt tették anno nyilvánosan is.

Petőfi és Szeberényi 1838-ban selmecbányai tanulmányaik során ismerkedtek meg. A jó kapcsolat akkor vált szorosabbá, amikor a költő bátorító hangvételű bírálatot kapott Szeberényitől egy önképző körben tartott bemutató után. Aztán a barátság elhalványult, majd 1845-ben ellenségeskedésbe csapott át, és még az is felmerült, hogy párbajoznak. Szeberényi Lajos 1851-től Csabán tanított a magyar tannyelvű reáliskolában.

A kiállításhoz kapcsolódóan egy játékot is hirdetett a bibliotéka. Azok között, akik megnézik a tárlatot és helyesen válaszolnak a kérdésekre, majd a kitöltött szelvényt leadják az információs pultnál, egyéves ingyenes beiratkozási lehetőséget sorsolnak ki. Egyébként március 14-én, kedden is tartanak akciót: akik helyesen válaszolnak két, 1848/49-hez kapcsolódó kérdésre, kedvezményesen iratkozhatnak be a könyvtárba.