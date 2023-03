Mint az a JóPálya – és a Tiéd? közösségi oldalon olvasható, a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola hetedik osztályos tanulói megtudták, hogy bár távolinak tűnik, hogy szűk egy év múlva dönteniük kell a továbbtanulásukról, már most el kell gondolkodni, hogy gimnáziumban, technikumban vagy szakképző iskolában szeretnék folytatni a tanulmányaikat, melyikre mi jellemző. Mivel a településen nincs középiskola, a diákoknak azt is át kell gondolniuk a szakirány mellett, hogy ingáznak-e, vagy kollégiumi elhelyezést kérnek majd, illetve szintén fontos kérdés, hogy hány évet szeretnének tanulni.

A gyerekek megtudták, hogy a szakképző iskola hároméves képzést nyújt és szakmát ad, a gimnázium érettségivel záruló, általában négyéves tanulmány, a technikum öt éve alatt pedig érettségit és technikumi végzettséget is kap a gyermek. Szó esett arról is, hogy néhány gimnáziumban és technikumban van nyelvi előkészítő évfolyam is, ez plusz egy évet jelent a képzésben.

A kamara számos pályaválasztásban segítő tevékenységet végez a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával: osztályfőnöki órákon túl szülői értekezleteket tart, tanműhely- és üzemlátogatásokat szervez, szakmaismereti vetélkedőt, pályaorientációs táborokat és alkotópályázatot hirdet, illetve egyre nagyobb az igény az egyéni, pályaorientációs tanácsadásra is.