– A szakmai munka mellett komoly szerepet kap tagozatunk az agráriumot érintő kérdések véleményezésében, a döntések előkészítésében és a társadalmi szerepvállalásban – hangsúlyozta Vincze Dávid Edgár. – Az új generáció is magáénak érzi a jelmondatot: „Rólunk, nélkülünk ne szülessen döntés!" Az uniós, új Közös Agrárpolitikában (KAP) is hangsúlyos a fiatalok támogatása, nagyságrendileg nagyobb forrásokhoz juthatnak. A generációváltás, a birtokátadás – melyet ugyancsak támogatnak, megkönnyítenek jogszabályokkal – zajlik Békésben is, az ifjú gazdák egyre inkább oroszlánrészt vállalnak az agráriumban. A kongresszus pedig erősítette az országos összefogást, hogy a nehéz időkben is minél sikeresebbek lehessünk.

A tanácskozáson Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke köszöntőjében kiemelte: az agrárkamara minden eszközével a fiatalok rendelkezésére áll, ilyen a falugazdász-hálózat, a letölthető tájékoztatók, a KAP-kalkulátor. Az új KAP jóval gazdagabb forrásokat biztosít a fiatalok részére. A jövedelemtámogatás alapja a korábbi legfeljebb 90 hektárról 300-ra emelkedik, összege pedig közel két és félszerese lesz.

Fotós: Lévai Zsolt / Forrás: NAK

– A magyar vidék bázisa a mezőgazdaság – mondta Nagy István agrárminiszter megnyitójában. Hangsúlyozta, a magyar termőföld nem lehet kivetett adó alapja, ezért a nemzeti kormány a szakmai szervezetekkel együttműködve mindent megtesz a földadó bevezetése ellen. Kifejtette, korábban egy érzelmi alapokon gazdálkodó generáció kezében voltak a termőföldek, akiket most egy innovatívabb, racionálisabb alapokon gazdálkodó generáció követ.

A kongresszuson Papp Zsolt György, a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának elnöke (balra), dr. Nagy István, Jakab István és Győrffy Balázs Fotó: NAK/Lévai Zsolt

Jakab István, a MAGOSZ elnöke kiemelte, beérni látszik az elmúlt 30 év közös célokra fókuszáló, töretlen és elhivatott munkája. Felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy a sikeres boldogulás kulcsa a 21. században a közös gondolkodás. A fiataloknak fel kell használniuk az előttük járó, korábban nagy küzdelmeket átélt idősebb gazdatársak tapasztalatait, és ezt kell kiegészíteniük innovatív gondolkodásmódjukkal.

A megnyitó után jelképesen átadták a földadóval szemben összegyűjtött aláírásokat.