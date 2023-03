Az orosházi tűzoltóparancsnok, Bohák János éves, írásbeli beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről szólt. A képviselőknek szóbeli kiegészítésében azt is elmondta, a tűzesetek számának a növekedése a nyári, nagyon száraz időszak miatt következett be. Az ok pedig: emberi mulasztás. Békésben egyébként tavaly nyolc emberéletet követelt a tűz, szerencsére Orosházán nem volt ilyen tragédia.

A parancsnok hangsúlyozta: tilos minden szabadtéri égetés. A lakosság felé tett felhívásában kérte, mindenkor ha tüzet észlel valaki, azonnal hívja a segélyhívót; az égő csikkeket ne dobják el. Utalva a 2017-es pusztító viharra és károkozására, valamint az elmúlt év aszályos nyarára, az se kizárt, ha hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz zúdulna le a városra. Ezért azt ajánlotta, hogy minden ingatlantulajdonos gondoskodjon fáinak metszéséről.

A csapadékvíz-elvezető átereszeket, árkokat tartsák tisztán. Bajkán György, az orosházi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője a MoLaRi-rendszer kapcsán tett kiegészítésében arról beszélt, ez a katasztrófavédelem saját beruházása, az üvegváros biztonságát szolgálja a jelzőrendszer. A két szakemberhez egy képviselői kérdés érkezett: mi az oka a sok téves riasztásnak? Bohák János válaszában elmondta, egyre több a beépített tűzjelző készülék, azoknál előfordul, hogy nem tűz miatt kapcsolnak be.