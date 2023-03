– Amikor az interjú miatt telefonáltam, mondta, hogy pont akkor ért haza a moziból.

– Immár a filmklub ötödik évada zajlik. Az első közösségi élményem is a mozihoz köt, 7-8 éves lehettem, amikor Gyomán láttam a Rigolettót. Aztán Debrecenben ugyancsak rendszeresen részt vettem filmeket népszerűsítő összejöveteleken. Amikor pedig első munkahelyemre, Medgyesegyházára kerültem, ott szintén működött filmklub: régi magyar filmeket néztünk. Később Békésen, Füzesgyarmaton is szerveztem filmklubokat, ahol a filmszerető közönséggel beszélgettünk. Így jött az ötlet, hogy ki kellene valamit találni a nyugdíjas korosztálynak, és a Center Mozi vezetőjével, Bácsfalvi Szilviával belefogtunk a szervezésbe. Mindig az éppen menő filmekből válogatunk, és most, az ötödik évben is elfogyott mind a háromszáz bérlet. Fontos, hogy az ember 80-on túl is foglalkozzon valamivel. Értelmet ad az életemnek, hogy tehetek valamit az emberekért, a közösségért.

– A Lencsési Közösségi Házba beszéltük meg az interjút, ahol rendszeresen vendégeskedik.

– Előfordul, hogy felkérnek egy-egy kiállítás megnyitására. A Lencsésin élek, így ez eleve adja is magát. Hazajárok ide, ez a második otthonom.

– A díjátadón a méltatása során elhangzott, hogy a Békés Megyei Művelődési Központ igazgatójaként mennyi program elindításában vállalt szerepet.

– A rendezvények döntően az amatőr művészeti csoportokhoz kötődtek, és egymás után jöttek. Lényeges, hogy a közösségek együtt legyenek, tanuljanak, és elengedhetetlen az is, hogy megjelenjenek a nyilvánosság előtt. Megyei szintű intézményként a megye kulturális, közművelődési tevékenységének módszertani, metodikai központja volt, emellett persze voltak saját csoportjai, kurzusai, klubjai, sőt annak idején a közösségi tévézést is mi indítottuk el. A rendszerváltást megelőző politikai típusú rendezvények is zömmel nálunk zajlottak le, ott is megtaláltuk a helyünket.