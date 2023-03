Néphagyomány, népdal, népdaléneklés. Az evangélikus iskolások komolyan vették a meghívást, rekordszámú résztvevővel rendezték az idei Nits Márta Népdaléneklési Versenyt.

A találkozó a népművészet jegyében gyűjti össze a magyarországi evangélikus gimnáziumok diákjait. 2023 március 4. szólt az éneklésről, a színpadi megmérettetésről, az értékőrzésről.

Az orosházi evangélikus iskola népdalosai is ott voltak: Nagy Emma és Zalai Bernadett, mindketten 11/6-os gimnazisták, felkészítőjük Domjánné Szólik Anikó. Műsorukban szerepeltek Zobor-vidéki dalok. Mindketten régóta énekelnek, a Nits Márta versenyen is szerepeltek korábbi években, más megmérettetésen is bizonyították tehetségüket. Tagjai az iskolai diákzenekarnak (Melody of Angels a formáció neve) énekesként és hangszeres zenészként is.

Megtudtuk, mindketten ezüst minősítéssel tértek haza a fővárosból.

A hétvégi gálaműsorban is érdekeltek voltak orosháziak, tizenhat kisgyerek lépett fel (a 4. A osztályosok, felkészítőjük Orbánné Kovács Ilona). Galgamácsai gyermeklakodalmast táncoltak.

Az orosházi Székács evangélikus iskola alsó tagozatán egyébként minden kisdiák tanul néptáncolni heti 1 órában. A gyerekek több tánc közül választhatták ki, hogy mit szeretnének tanulni és mit szeretnének bemutatni idén.