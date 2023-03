Az öltözködési morállal is védhetjük a bolygót

Csákvölgyi Erika 2008 óta dolgozik a Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskolában. Történelem-francia szakos, de jelenleg pedagógiai asszisztensként tanítja a testnevelést, és napköziben foglalkoztatják. A szegedi Testnevelési Egyetem hallgatója. Szabadidejében is kreatív, hobbija a lakásdekorációk készítése, a varrás, a nemezelés. Bevallása szerint nagy second hand imádó, régóta foglalkozik a fenntarthatósággal, számos versenybe, programba kapcsolódott be ötleteivel, sikeres pályázatokat tudhat maga mögött. Hangsúlyozta, a fiatalok szeretnek öltözködni, ám a reklámok kapcsán sok olyan információhoz jutnak, ami csábító, de a valóságot nem teljesen tükrözi. Célja, hogy a gyerekek a marketing mögötti árnyékokat is megismerjék, a bolygónkat kímélő, gondolkodó, felelősségteljes felnőttekké váljanak.