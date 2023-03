Településünkön hosszú ideje betöltetlen a háziorvosi praxis, ezért tartós helyettesítéssel történik a körzet ellátása – ismertette a napokban Galambos István, Ecsegfalva polgármestere. Hozzátette, az elmúlt években dr. Kovács Gábor Csaba gyermek és felnőtt háziorvossal állt szerződésben önkormányzatuk, ő azonban február 28. után már nem tudja vállalni ezt a feladatot. Kiemelte, hálás azért, hogy eddig is folytatta településükön a tevékenységét.

Galambos István elmondta, sok kutatást és egyeztetést követően viszont március 1-től is zavartalanul folytatódik a háziorvosi ellátás Ecsegfalván. Mindez továbbra is tartós helyettesítéssel, ugyanakkor a korábbiakhoz képest azzal a különbséggel, hogy összesen négy orvossal kötöttek szerződést. A helyettes háziorvosok pedig dr. Barta Diána, dr. Búzás Csaba, dr. Kórizs János Tamás és dr Kovács Géza lesznek. Végül hozzátette, annak érdekében kötöttek szerződtek több háziorvossal is, hogy az eddig megszokott módon tudjon folytatódni a betegellátás.